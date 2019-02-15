“غوارديولا” يرمي الكرة في شباك “محرز” !!

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على صعوبة مواجهة الغد أمام نيوبورت كاونتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
ونشط التقني الكتالوني ندوة صحفية اليوم الجمعة أين قال:”نيوبورت تغلبوا على ليستر وميدلسبروه، سوف نعاني لأنهم أطول وأقوى بدنيا منا.
فيما تحدث غوارديولا عن حالة أرضية الملعب “الكارثية” قائلا:”شاهدت ملاعب أثر سوء منه في السبعينيات والثمانينيات وعلينا إيجاد الحل”.
ما يجعل رياض محرز، المُرشح للمشاركة أساسيا، لتقديم الأفضل وإستعادة ثقة غوارديولا كونه متعود على اللعب في الملاعب الصعبة.
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