غوارديولا يرمي الورود على محرز مُجددا !

الرياضة
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غوارديولا يرمي الورود على محرز مُجددا ! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

واصل المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” إشادته بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز” بعد تألق الأخير ضد إيفرتون.

التقني الكاتلوني قال سهرة اليوم السبت بعد تأهل السيتي لنصف نهائي مُنافسة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب إيفرتون:”كنا نعرف أن الفريق الذي يسجل يفوز بالمباراة. كل اللاعبين كانوا رائعين”.

وأضاف “بيب”:”رياض محرز وكيفين دي بروين غيروا الإيقاع في الدقائق الأخيرة. وصلنا إلى المرمى وتأهلنا لنصف النهائي”.

يُذكر أن محرز شارك بديلا في الدقيقة ال64 مكان بيرناردو سيلفا عندما كانت النتيجة سلبية قبل أن يفوز السيتي بهدفين دون رد.


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