غوارديولا يزف أخبارا سارة لبيتكوفيتش

زفّ مدرب نادي مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، أخبارا سارة للناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، والجماهير الجزائرية، قبل قرابة أسبوعين عن تربص “الخضر”.

وفي تصريحات نقلها اليوم الأربعاء، موقع “cityxtra” الانجليزي، أكّد الإسباني غوارديولا. جاهزيته لاعبه الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، للعودة إلى أجواء المنافسة.

ويستعد “المان سيتي” لملاقاة نادي سوانزي سيتي، غدا الأربعاء، ضمن الدور الـ 4 من كأس الرابطة الإنجليزية، وهي المواجهة التي ستعرف بنسبة كبيرة عودة آيت نوري. إلى المنافسة بعد غياب لشهرين كاملة.

وقال غوارديولا، بخصوص جاهزية آيت نوري، للعودة إلى التشكيلة الأساسية لـ”السيتيزن”: “إنّه جاهز.. إنه لائق وجاهز ومتاح”.

يٌشار إلى أن آيت نوري، الذي التحق بـ”السيتي” الصيف الماضي قادما من وولفرهامبتون. مقابل 31 مليون جنيه استرليني. كان قد أُصيب يوم الـ 31 أوت 2025 أمام برايتون، ضمن الجولة الـ 3 من “البريميرليغ”.