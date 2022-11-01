غوارديولا يزف أخبارا سارة لمحرز قبل لقاء إشبيلية

بعث المدرب الاسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي، بيب غوارديولا، أخبارا سارة لرياض محرز.

وذلك قبل مواجهة الغد أمام الضيف إشبيلية الإسباني المُقررة بملعب، الاتحاد، في الجولة الـ6 من دور مجموعات منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

حيث قال، بيب، اليوم في الندوة الصحفية:”واجهنا برايتون وسافرنا إلى ألمانيا، اللاعبون الذين لا يشاركون بصورة منتظمة سيحصلون على الفرصة”.

وبذلك سيكون النجم الدولي الجزائري، أساسيا غدا خاصة وأنه من بين اللاعبين الذين لا يُشاركون بصفة دائمة.