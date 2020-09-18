غوارديولا يزف أخبارا سارة لمحرز

أكد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، جاهزية نجمه الجزائري رياض محرز، للمشاركة في مواجهة والفرهامبتون.

ونقل الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على “تويتر”، تصريحات غوارديولا، بخصوص مدى جاهزية رياض محرز، أين قال:

“محرز عاد قبل ثلاثة أو أربعة أيام، وهو يتدرب معنا، وسيكون متاح للمشاركة في مباراة والفرهامبتون”.

وبالنظر لتصريحات غوارديولا، من المنتظر أن يتواجد رياض محرز، ضمن تشكيلة السيتي، يوم الإثنين المقبل، خلال مواجهة والفرهامبتون.