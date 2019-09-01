غوارديولا يزف أخبار سارة لـ محرز

الرياضة
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غوارديولا يزف أخبار سارة لـ محرز
بقلم حكيم شق الطين

وصف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعبه الجزائري رياض محرز بالموهوب والذي يملك ميزة خاصة به.

واثنى الكاتالوني على اليساري للخضر، حيث قال في حساب المان سيتي بالتويتر: ” رياض محرز لاعب موهوب، لديه شيء خاص ”
واضاف: “أنا سعيد للغاية من أجله لأنه يحب لعب كرة القدم، عندما نذهب إلى التدريب فهو أول من يحاول اللعب بالكرة،
وتابع بيب قائلا: “رياض لا يكون سعيد عندما لا يلعب، لأنه يحب لعب كرة القدم، أحب هذا الأمر كثيرا”.
تصريحات مدرب البارصا الأسبق تصب في مصلحة نجم ليستر السابق وتعد بمثابة رسائل له بانه قطعة اساسية في قلعة الإتحاد ورقم صعب بالنادي.


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