غوارديولا يستبعد محرز من قائمة الـ18

إستبعد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، من قائمة لاعبيه المعنيين بمواجهة هيدسفيلد تاون.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، قائمة الـ18 لاعبا التي اختارها غوارديولا، والتي شهدت غياب اسم رياض محرز.

وجاء استبعاد نجم الخضر، من قائمة فريقه الخاصة بهذه المباراة، بقرار من مدربه غوارديولا، رغم عدم معاناة محرز، من أي إصابة أو عقوبة.

يذكر أن رياض محرز، شارك هذا الموسم في 19 مباراة، رفقة مانشستر سيتي، 10 منها أساسي، و9 مباريات دخلها بديلا.