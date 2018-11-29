“غوارديولا” يستهدف جزائريا جديدا!

إتفقت معظم وسائل الإعلام البريطانية والفرنسية، على أن “بيب غوارديولا” مُدرب “مانشستر سيتي”، سيسعى لإستقدام “حُسام عوار” في المُستقبل القريب.

وظهر التقني الإسباني مُنبهرا بمؤهلات الجزائري الأصل، بعد نهاية المواجهة التي جمعت أشباله بـ”أولمبيك ليون”، الثلاثاء، في رابطة الأبطال الأوروبية.

ووصف “الفيلسوف” متوسط الميدان الصاعد بـ”الخارق للعادة”، كما أرسل له مُساعده “ميكيل أرتيتا” للحديث معه، مما يوحي بقرب الإتصال به.

ويُقدم “عوار” موسما مُميزا مع “لوال”، جعلته يُستدعى للمنتخب الأولمبي الفرنسي، مع وجود إمكانية حصوله على فُرصة مع “الديكة” قريبا.