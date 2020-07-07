“غوارديولا” يسقط ثنائية “محرز-ميسي” في الماء !!

أكد مرة آخرى المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” أنه يتمنى استمرار “ليونيل ميسي” مع برشلونة.

التقني الكتالوني أجاب خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الثلاثاء عن امكانية ضم السيتيزنس للنجم الدولي الأرجنتيني خلال هاته الصائفة.

“بيب” قال بصريح العبارة:”لن أتحدث عن الانتقالات حتى نهاية الموسم، وأمنيتي أن يستمر ليونيل ميسي مع برشلونة”.

يذكر أن العديد من التقارير كانت قد أكدت رغبة “بيب” في جلب “البرغوث” لملعب الإتحاد من أجل مجاورة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.