غوارديولا يشرح أسباب عدم إعتماده على محرز

وضع بيب غوارديولا، النقاط على الحروف بخصوص التشكيلة التي دفع بها أمام كريستال بالاس، مُبررا عدم إعتماده على رياض محرز.

وصرّح الكتالوني قائلا :”جميع العناصر تقريبا كانت جاهزة، وكنت مُجبرا على القيام بالخيار الذي وجدت بأنه الأفضل من أجل الإنتصار”.

وواصل :”لدينا مُباراتان في ثلاثة أيام، وتدوير التشكيلة أمر ، لذلك قمت بتغييرات، وسأقوم بإحداث تغييرات جديدة في اللقاء القادم”.

وجاءت خرجة الفيلسوف، بعدما إنتقد بسبب عدم دفعه بقائد الخضر منذ البداية خلال الجولة الماضية من البريمير ليغ الإنجليزية.

وتُشير كل المعطيات، الى عودة صاحب المُراوغات السحرية، لتنشيط هجوم “السكاي بلوز”، غدا الثلاثاء أمام شيفيلد.