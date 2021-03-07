غوارديولا يصدم “بلماضي”.. “لن أسمح بمغادرة اللاعبين الدوليين” !

كشف “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي”، أنه لن يسمح بمغادرة اللاعبين الدوليين في فريقه تحسبا لتواريخ الفيفا المقبلة.

وأكد “بيب غوارديولا” أنه من غير المعقول أن يعود اللاعب لكي يتم فرض حجر صحي عليه لمدة 10 أيام كاملة.

وصرح “بيب” قائلا:”ليس منطقيا الذهاب لفترة التوقف الدولي ثم عدم القدرة على اللعب لمدة عشرة أيام بعدها بسبب الحجر الصحي”.

وأضاف: “نحن نعمل هنا منذ أشهر، وندفع لهم رواتبهم، وأن يتم حرماننا من 6 أو 7 لاعبين في هذا الوقت من الموسم أمر لا معنى له”.

وتابع: “أنا متأكد أنهم لن يذهبوا إلى منتخباتهم”.

هذا يؤكد أن “محرز” سيغيب عن تربص الخضر المقبل بنسبة كبيرة، كونه سيشارك مع الخضر في “زامبيا” وأيضا أمام “بوتسوانا”.

وكلا البلدين موجودان في قائمة الدول المعنية بالحجر الصحي لمدة 10 أيام عند دخولهم المملكة المتحدة البريطانية.

يذكر أن “الفيفا” لن تعاقب الأندية التي ترفض التخلي عن لاعبيها بسبب الحجر الصحي وذلك في بيان نشرته على موقعها الرسمي.