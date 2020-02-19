“غوارديولا” يصدم محرز بعد عطلة “دبي”

الرياضة
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“غوارديولا” يصدم محرز بعد عطلة “دبي” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أبعد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه ويستهام سهرة اليوم الأربعاء.

المواجهة المقررة بملعب الإتحاد بداية من الساعة 20:30 متأخرة من الجولة ال26 للدوري الانجليزي الممتاز.

التقني الاسباني فضل الإعتماد على الثنائي بيرناردو سيلفا ودافيد سيلفا في التشكيلة الأساسية وابقاء قائد المنتخب الوطني احتياطيا.

يُذكر ان صاحب القدم اليُسرى السحرية قضى عطلته الشتوية بدبي الإماراتية وهذه أول مباراة للسيتي بعد انقضاء العطلة.


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