غوارديولا يصدم محرز رغم التتويج بكأس الإتحاد الإنجليزي

كشف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن أسباب اتخاذ قراره بشأن عدم إشراك الدولي الجزائري رياض محرز في النهائي ولو لدقائق فقط.

وردّ بيب غوارديولا على سؤال أحد الإعلاميين بشأن تهميش رياض محرز خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “أنا المسؤول الأول عن اختيار اللاعبين، مثل هذه المباريات تقتضي الاختيار الصائب ولهذا فمثل هذه المباريات الاختيار يكون صعبا جدا”.

إلى جانب ذلك، ظهر الدولي الجزائري رياض محرز ممتعضا بعض الشيء عقب المباراة بعد تفادي الاحتفال رفقة زملائه أمام مرأى الأنصار.

وهو الذي ظهر في فيديو متداول وهو بعيد كل البعد عن الاحتفال بالتتويج بـ “الدوبلي” هذا الموسم.

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