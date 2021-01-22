غوارديولا يصدم محرز مرة آخرى !!

صدم المدرب الإسباني بيب غوارديولا نجمه رياض محرز مرة آخرى مؤكدا إعجابه الكبير بأداء “بيرناردو سيلفا” في الفترة الأخيرة وملمحا لإمكانية إشراكه كأساسي في المباريات المقبلة.

مُدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قال اليوم في ندوة صُحفية:”بيرناردو سيلفا عاد بقوة، لقد عانى الموسم الماضي ربما لقلة مشاركاته أو ربما لتراجع مستواه، لكنه دائما ما كان مهما لنا”.

وأضاف التقني الكاتلوني:”لا نستطيع أن ندفع به في كل مباراة لدينا بعض البدائل بالإضافة للاعبي الأكاديمية”.

يُذكر أن مانشستر سيتي سيلتقي فريق تشيلتنهام تاون يوم السبت في الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي.