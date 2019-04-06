غوارديولا يصدم محرز من جديد

عاد بيب غوارديولا، مدرب مانشسترسيتي الإنجليزي، من جديد لتهميش الدولي الجزائري رياض محرز، بمناسبة مباراة نصف نهائي الكأس، أمام برايتون.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على “تويتر”، عن القائمة الأساسية التي إختارها غوارديولا، لمواجهة برايتون، والتي شهدت غياب إسم محرز.

واكتفى نجم الخضر، بالتواجد ضمن قائمة البدلاء، الخاصة بهذه المواجهة، رغم مشاركته أساسيا في الفوز الأخير لناديه أمام كارديف سيتي.

وتدخل هذه المباراة، التي سيتضيف فيها مانشستر سيتي، اليوم السبت، نادي بارايتون، ضمن الدورالنصف نهائي من كأس الإتحاد الإنجليزي.

يذكر أن رياض محرز، شارك هذا الموسم في 26 مباراة رفقة مانشستر سيتي، 13 منها كبديل، وسجل 6 أهداف.