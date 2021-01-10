غوارديولا يصدم “محرز” مُجددا !

كشف “بيب غوارديولا” عن إعجابه الكبير بأداء “فيل فودين” في الفترة الأخيرة ملمحا لإمكانية إشراكه كأساسي في المباريات المقبلة.

وقال “غوارديولا” قبل مباراة “بيرمنغهام” في كأس الإتحاد الإنجليزي: “فودين أظهر جودة كبيرة”.

وأضاف: “لقد ساعد الجميع سواء في الدفاع أو في الهجوم، لقد أظهر قوة كبيرة”.

هذه التصريحات تؤكد أن “محرز” سيغيب عن التشكيل الأساسي في مباريات الدوري الإنجليزي في ظل تألق “فودين”.

في نفس السياق، أكد “روي كين” قائد “مانشستر يونايتد” الأسبق أنه يتعين على “فودين” الضرب بيد من حديد في حالة إجلاسه على دكة البدلاء بعد أدائه الكبير.

يذكر أن “مانشستر سيتي” سيواجه اليوم الأحد نادي “بيرمنغهام” لحساب الدور الثالث من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.