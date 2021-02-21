“غوارديولا” يصدم محرز وزملائه: “من لا يتقبل قراراتي يمكنه الرحيل” !

وجّه “بيب غوارديولا” مدرب “مانشستر سيتي” رسالة لجميع لاعبي فريقه بما فيهم النجم الجزائري “رياض محرز”.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لا أعلم ماذا سيحدث في الميركاتو الصيفي لكن ربما هناك لاعبين سيغادرون”.

وأضاف:”هناك من لا يتقبل قراراتي فتارة أكون مجبرا على إجلاس بعض اللاعبين على دكة البدلاء ومنهم من لا يتقبل ذلك”.

وتابع: “الأمر يعتمد عليهم، فربما يريدون اللعب أكثر وهم يستحقون ذلك، لكن لدي فريق متكون من عدد كبير من اللاعبين وكلهم يستحقون اللعب”.

وأردف: “هناك بعض اللاعبين بسبب سنهم، شخصيتهم وأخلاقهم يتقبلون كل الأدوار وهناك من لا يقبل ذلك”.

وختم كلامه: “حينها يمكن لهؤلاء اللاعبين التحدث مع وكلاء أعمالهم من أجل الرحيل”.