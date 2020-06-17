غوارديولا يصدم “محرز” وزملائه !

الرياضة
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غوارديولا يصدم “محرز” وزملائه !
بقلم أمير بهلول

أكد “بيب غوارديولا” أن لاعبيه غير جاهزين لاستئناف “البريميرليغ” بعد توقف دام 3 أشهر كاملة بسبب جائحة كورونا.

وصرح “بيب” قائلا: “لست واثقا من جاهزية لاعبي الفريق، سنرى ذلك أمام أرسنال”.

وأضاف: “سنقوم بمداورة اللاعبين، فقد توقفنا لمدة 3 أشهر، وعلينا العودة للعب مباراة كل 3 أيام”.

وتابع: “هذا الريتم من شأنه أن يسبب إصابات لعدد من اللاعبين، وأتمنى أن يكون ذلك فليس سهلا أن تعود لممارسة كرة القدم بعد كل هذا التوقف”.

يذكر أن عجلة الدوري الإنجليزي ستعود للدوران اليوم الأربعاء أين سيواجه “مانشستر ستي” نادي “أرسنال”.


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