“غوارديولا” يصدم “محرز” ويبعده عن التشكيل الأساسي !

ولم يتواجد الجزائري “رياض محرز” في التشكيل الأساسي وهو الذي لعب أول مباراتين كأساسي سواء في الدرع الخيرية ضد تشيلسي أو ضد أرسنال في افتتاح الدوري.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ميندي، ستونز، لابورت، كومباني

خط الوسط: فيرناندينو، غوندوغان، سيلفا، برناردو سيلفا

خط الهجوم: غابرييال خيسوس، سيرجيو أغويرو.

How we line-up for the first home game of the season! 🙌

XI | Ederson, Mendy, Kompany (C), Stones, Laporte, Gündogan, Fernandinho, Silva, Bernardo, Jesus, Aguero

Subs | Bravo, Walker, Sterling, Sané, Mahrez, Otamendi, Foden

Presented by @HaysWorldwide #cityvhudds #mancity pic.twitter.com/ODT282dfAu

— Manchester City (@ManCity) August 19, 2018