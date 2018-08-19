“غوارديولا” يصدم “محرز” ويبعده عن التشكيل الأساسي !

أعلن نادي “مانشستر سيتي” عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة اليوم ضد “هيدرسفيلد” لحساب الجولة الثانية من البريميرليغ.

ولم يتواجد الجزائري “رياض محرز” في التشكيل الأساسي وهو الذي لعب أول مباراتين كأساسي سواء في الدرع الخيرية ضد تشيلسي أو ضد أرسنال في افتتاح الدوري.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ميندي، ستونز، لابورت، كومباني

خط الوسط: فيرناندينو، غوندوغان، سيلفا، برناردو سيلفا

خط الهجوم: غابرييال خيسوس، سيرجيو أغويرو.