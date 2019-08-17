غوارديولا يصدم محرز ويتخلى عن خدماته

فاجأ بيب غوارديولا مُدرب مانشستر سيتي الجميع وقرر التخلي عن خدمات الدولي الجزائري، رياض محرز، عشية اليوم السبت، أمام توتنهام.

وفضل التقني الإسباني إحالة صاحب القدم اليُسرى السحرية على مقاعد البدلاء، مُعتمدا على البرتغالي بيرناردو سيلفا كأساسي، بشكل غير مُتوقع.

وجاءت هذه الخطوة صادمة بالنسبة لقائد المنتخب الوطني، والذي كان مُقتنعا بالمُشاركة منذ البداية في ثاني جولات البريمير ليغ الإنجليزية.

يُذكر بأن إبن سارسال تألق بشكل غير مسبوق الاسبوع الماضي أمام واست هام، ولكن هذا لم يشفع له لدى الفيلسوف.