غوارديولا يصدم محرز ويحرمه من بداية قمة “ويمبلي”

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا يصدم محرز ويحرمه من بداية قمة “ويمبلي”
بقلم إسماعيل عشاش

صدم بيب غوارديولا، الدولي الجزائري رياض محرز، عندما قرر عدم الدفع به منذ بداية نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد.

وفضل مدرب مانشستر سيتي، عدم الإعتماد على الجناح الطائر منذ البداية خلال قمة “ويمبلي”، عصر اليوم أمام أستون فيلا.

وإختار الفيلسوف، الدفع بالصاعد فودن، بدل نجم المنتخب الوطني، رغم الفورمة العالية التي يتواجد عليها هذا الأخير.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=782498

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com