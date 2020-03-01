غوارديولا يصدم محرز ويحرمه من بداية قمة “ويمبلي”

صدم بيب غوارديولا، الدولي الجزائري رياض محرز، عندما قرر عدم الدفع به منذ بداية نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأحد.

وفضل مدرب مانشستر سيتي، عدم الإعتماد على الجناح الطائر منذ البداية خلال قمة “ويمبلي”، عصر اليوم أمام أستون فيلا.

وإختار الفيلسوف، الدفع بالصاعد فودن، بدل نجم المنتخب الوطني، رغم الفورمة العالية التي يتواجد عليها هذا الأخير.