غوارديولا يصدم محرز ويعود لخرجاته الغريبة

وجد الدولي الجزائري رياض محرز نفسه، خارج التشكيلة الأساسية التي إختارها بيب غوارديولا، لمواجهة كريستال بالاس عصر اليوم.

وفضل التقني الإسباني، عدم الإعتماد على اليساري الساحر، رغم العروض القوية التي يُقدمها منذ نهاية العام الماضي.

يُشار بأن الجناح الطائر، كان حاسما في المُباريات الأربع الأخيرة من البريمير ليغ الإنجليزية، ليُختار لاعب الشهر في الفريق.