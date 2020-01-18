غوارديولا يصدم محرز ويعود لخرجاته الغريبة

الرياضة
  • -
  • 0
غوارديولا يصدم محرز ويعود لخرجاته الغريبة
بقلم إسماعيل عشاش

وجد الدولي الجزائري رياض محرز نفسه، خارج التشكيلة الأساسية التي إختارها بيب غوارديولا، لمواجهة كريستال بالاس عصر اليوم.

وفضل التقني الإسباني، عدم الإعتماد على اليساري الساحر، رغم العروض القوية التي يُقدمها منذ نهاية العام الماضي.

يُشار بأن الجناح الطائر، كان حاسما في المُباريات الأربع الأخيرة من البريمير ليغ الإنجليزية، ليُختار لاعب الشهر في الفريق.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=758390

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com