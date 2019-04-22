“غوارديولا” يضرب “محرز” بنجم السيتي الشاب !!

أشاد المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” بنجمه الشاب “فيل فودن” المتألق مؤخرا.

وقال “بيب” قبل مواجهة مانشستر يونايتد المقررة سهرة الأربعاء:”في كل مرة يُشارك فيها فيل فودن يُقدم مستوى أعلى، يُمكنه اللعب ضد الأندية الكبيرة”.

“أراه كل يوم في التدريب.. لديه شيء مميز. لقد رأيت الكثير من اللاعبين وهذا الرجل لديه شيء يصعب العثور عليه”.

ولمح المدرب الكاتلوني لإمكانية إقحام فودن أساسيا ضد الشياطين الحمر مايجعل إمكانية مُشاركة النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” ضئيلة.