غوارديولا يضرب موعدا لمحرز في السعودية

ضرب التقني الاسباني، بيب غوارديولا، موعدا للاعبه الدولي الجزائري السابق، في نادي مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز، اليوم الثلاثاء.

وسيكون “المان سيتي” اليوم الثلاثاء، على موعد مع لعب مباراة نصف نهائي مونديال الأندية، بالأراضي السعودية، أمام نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني.

وخلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، غوارديولا، تحدث عن الثنائي السابق لمانشستر سيتي، محرز ولابوت، الناشط حاليا في الدوري السعودي.

وأوضح الاسباني، بأنه سيستغل تواجده في السعودية، من أجل مناقشة الثنائي حول تجاربهما حتى الآن في دوري “روشن”.

كما أضاف غوارديولا: “ربما نكون محظوظين برؤية رياض أو إيمري غدا (يقصد اليوم) والاستماع إلى تجربتهما.”