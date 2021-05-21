“غوارديولا” يضع النقاط على الحروف قبل نهائي دوري الأبطال

الرياضة
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“غوارديولا” يضع النقاط على الحروف قبل نهائي دوري الأبطال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

وضع التقني الإسباني “بيب غوارديولا” النقاط على الحروف بخصوص التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في نهائي مُنافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

المُدرب الكاتلوني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي أكد أنه يجد صعوبة كبيرة في اختيار التشكيل الأفضل للنهائي المُرتقب ضد تشلسي.

“بيب” قال في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة:”يمثل كل يوم صداعا بالنسبة للاختيار حين يكون الكل لائقا ويتدرب جيدا”.

وأضاف “غوارديولا”:”لكن الآن يجب أن أكون صريحا في قراراتي، وسيفهم الجميع، وأعتقد أن جميعهم ملتزمون بالمساعدة”.


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