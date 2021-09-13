غوارديولا يضع النقاط على الحروف مع محرز

وضع بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، النقاط على الحروف مع الدولي الجزائري، رياض محرز، بخصوص وضعيته الحالية وعدم نيله لفُرصة اللعب، بصفة أساسية منذ المُباراة الافتتاحية أمام توتنهام. وأكد الإعلام البريطاني بأن اليساري سيكون مُطالبا بالاستفاقة إن هو أراد الحصول على فُرصة جديدة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وكشفت جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز”، بأن الجناح الطائر لن يسترجع ثقة “الفيلسوف” سوى في حالة، استفاقته والقيام بمجهودات أكبر في التدريبات والمُباريات، وهو ما لا يقوم به في الفترة الحالية، ويُفسر خروجه من حسابات الطاقم الفني بشكل مُؤقت.

وأوضح ذات المصدر، بأن رياض محرز يتواجد في نفس وضعية زميله رحيم ستيرلينغ، والذي يعاني هو الآخر من مقاعد البدلاء، رغم تألقه اللافت خلال كأس أوروبا الأخيرة.