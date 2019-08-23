غوارديولا يضع محرز أمام الأمر الواقع

وضع “بيب غوارديولا”، مُدرب “مانشستر سيتي”، الدولي الجزائري رياض محرز أمام الأمر الواقع، خلال ندوة صُحفية عقدها ظهيرة اليوم الجمعة.

وأوضح التقني الإسباني بأن اليساري لاعب رائع، ولكنه مُجبر على تركه على كرسي الإحتياط أحيانا بسبب المُنافسة القوية في منصبه.

وقال :”محرز ودافيد سيلفا يمتلكان مؤهلات تسمح لهما بلعب جميع المُباريات، ولكني لا أمتلك حلا مُرضيا للاعبين الذين لا يُشاركون”.

وأوضح الفيلسوف بأنه غير قادر على تلبية طموحات الجميع، مُطالبا من الإعلام البريطاني تفهم موقفه، نظرا للتعداد الثري الذي يمتلكه.

وتأتي هذه التصريحات غير مُبشرة بالخير بالنسبة لقائد الخضر، والذي قد يجد نفسه بديلا من جديد خلال الجولة القادمة للدوري.