غوارديولا يضع محرز بديلا أمام ليفربول

الرياضة
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غوارديولا يضع محرز بديلا أمام ليفربول
بقلم النهار أونلاين

كشف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن القائمة الأساسية للاعبيه المعنيين بمواجهة اليوم الأحد، أمام ليفربول.

وغاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن هذه القائمة الأساسية، حيث فضل المدرب غوارديولا، ابقائه ضمن قائمة البدلاء.

ويأتي استبعاد قائد الخضر، عن هذه المواجهة، بالرغم من تألقه في المباراة الماضية التي شارك فيها أساسيا أمام أتالانتا، لحساب التشامبينز ليغ.

ومن المنتظر أن يقحم غوارديولا، لاعبه رياض محرز، كبديل في هذه المواجهة الهامة، أمام نادي ليفربول.


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