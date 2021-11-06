غوارديولا يضع محرز بديلا في داربي مانشستر

غاب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسيةلنادي مانشستر سيتي، المعنية بالداربي الذي سيجمعهم بمانشستر يونايتد.

وكشف الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها الفريق هذه المواجهة، والتي غاب عنها محرز.

ورغم تألق الدولي الجزائري، في المباراة الماضية لناديه أمام نادي كلوب بروج، بتسجيله لهدف، إلا أن غوارديولا فضل عدم الإعتماد عليه.

يذكر أن المواجهة التي ستجمع مانشستر سيتي، بنادي مانشستر يونايتد، تدخل ضمن الجولة الـ11 من البريمرليغ.

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