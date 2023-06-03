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الرياضة

غوارديولا يضع محرز بديلا في نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد

بقلم النهار أونلاين
غوارديولا يضع محرز بديلا في نهائي كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد
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يخوض الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانشستر سيتي، اليوم السبت، نهائي كأس الاتحاد في مواجهة مانشستر يونايتد.

وكشفت ادارة السيتي، عبر السحاب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها المثالية في هذه المباراة، والتي غاب عنها محرز.

كما فضل “الفيلسوف” بيب غوارديولا، ابقاء نجمه الدولي الجزائري على دكة البدلاء، مع امكانية اشراكه بديلا.

ويأتي هذا القرار من مدرب السيتي، رغم كون رياض محرز، أفضل هداف لفريقه في هذه المنافسة برصيد 5 أهداف.

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