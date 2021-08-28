غوارديولا يضع محرز في دكة البدلاء أمام أرسنال

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لفريقه، في المباراة التي ستجمعهم اليوم السبت، بنادي أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المواجهة، والتي غاب عنها اسم رياض محرز.

وقرر المدرب غوارديولا، الإحتفاظ بالدولي الجزائري ضمن دكة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في هذه المواجهة.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع رياض محرز وناديه مانشستر سيتي، بأرسنال، تدخل ضمن الجولة الثالثة من البريمرليغ الانجليزية