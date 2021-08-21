غوارديولا يضع محرز في دكة البدلاء أمام نورويتش

غاب الدولي الجزائري رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي، والتي ستواجه اليوم السبت، فريق نورويتش سيتي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، عن التشكيلة الأساسية للفريق في هذه المباراة، والتي شهدت غياب اسم محرز.

وفضل المدرب بيب غوارديولا، ابقاء محرز، ضمن قائمة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه لبعض الدقائق.

يذكر أن هذه أول مباراة يغيب فيها رياض محرز عن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، هذا الموسم.