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“غوارديولا” يضع “محرز” وزملائه تحت الضغط !!

الرياضة
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“غوارديولا” يضع “محرز” وزملائه تحت الضغط !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وضع المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “بيب غوارديولا” لاعبيه تحت الضغط ومن بينهم النجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وقال “بيب” في الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة “توتنهام” المقررة غدا الأربعاء بملعب الإتحاد في إياب الدور الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

“إذا لم نفوز بمبارياتنا هذا الأسبوع سنخسر البطولتين، مباراة الغد لا تتعلق بالعامل البدني، نريد الوصول إلى نصف النهائي، هذا هو التحدي.. لا أحلم كثيرا بأشياء بعيدة، أريد التأهل إلى نصف النهائي”.

ويُذكر أن “السيتي” سيواجه توتنهام أيضا يوم السبت في الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه مانشستر يونايتد أيضا الأربعاء القادم


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