غوارديولا يطمئن بخصوص وضعية آيت نوري

تحدث مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، عن وضعية لاعبه الجزائري آيت نوري، أين طمأن بخصوص وضعه الصحي.

وأكد غوارديولا، اليوم الجمعة، في ندوته الصحفية الخاصة بمباراتهم ضد برمنجهام سيتي، جاهزية آيت نوري.

وصرح غوارديولا، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “آيت نوري، يتواجد في صحة جيدة، وهو حاضر معنا”.

وجاءت هذه التوضيحات من غوارديولا، بعد الاصابة التي تعرض لها ىيت نوري على مستوى القدم اليسرى، خلال مشاركته في مباراة الجولة الثانية التي جمعتهم بنادي توتنهام.

يذكر أن ريان آيت نوري، يتواجد من قائمة المنتخب الوطني للاعبين المعنيين بمبارتي بوتسوانا، وغينيا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.