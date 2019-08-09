غوارديولا يطوي قضية محرز و”الدواء” نهائيا!

طوى “بيب غوارديولا” مُدرب نادي “مانشستر سيتي” نهائيا قضية الدولي الجزائري رياض محرز و”الدواء” الذي تناوله منذ أيام.

وأوضح التقني الإسباني خلال ندوة صحفية عقدها ظهيرة اليوم الجمعة، بأن صاحب القدم اليُسرى سيلعب غدا السبت أمام “واست هام”.

وقال :”محرز جاهز للعب”.

وجاء تأكيد “بيب” على مُشاركة إبن “سارسال” ليؤكد عدم وجود خطر عليه من فحص المُنشطات، مثلما كان عليه الأسبوع الماضي.

يُشار بان قائد المنتخب الوطني غاب عن مُباراة “الدرع الخيرية” أمام ليفربول، بسبب تناوله دواءً لم يعرف أطباء فريقه نوعيته.

وتخوف القائمون على “السكاي بلوز”، بأن يكون الدواء الذي تناوله اليساري مُحوتيا لمواد “مُنشطة”.