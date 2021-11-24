غوارديولا يعترف بدور محرز والسيتي يُشيد به

آشاد المُدرب الاسباني “بيب غوارديولا” بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز الذي تألق أمام البياسجي.

وقال مُدرب مانشستر سيتي الانجليزي عقب المواجهة سهرة اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية.

“لقد عانينا بعض الشيئ من غياب دي بروين، لكن محرز وبيرناردو سيلفا قاموا بالمطلوب وقدموا مباراة كبيرة”.

من جانب آخر آشاد حساب “السيتي” على “تويتر” بقائد الخضر عندما نشر تغريدة جاء فيها:”رجل المواعيد الكبرى، مباراة كبيرة يا رياض”.