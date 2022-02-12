غوارديولا يعترف بنجومية محرز لهذا السبب

ابدى مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا ردّة فعل إيجابية لما قدّمه الدولي الجزائري رياض محرز خلال مباراة نورويتش.

وقال غوارديولا في الندوة الصحفية عقب المباراة “عقلية رياض استثنائية. نظرته إلى الملعب وصناعته وتسجيله للاهداف. هو حقا يفعل ما يشاء بالكرة”. وأضاف “يجسّد أشياء فوق المستطيل الأخضر. مختلفة تماما عما يقدمه البعض. بصراحة أرغب منه المزيد”.

إلى جانب ذلك. ردّ الفيلسوف على الانتقادات الموجهة له بشأن الضغوط التي يفرضها عليه “صحيح. أنا أركز عليه في الحديث بعض الأحيان. وأطلب منه القيام بالكثير من الأمور لأني أعلم أنه لاعب استثنائي”.

يذكر. أن رياض قدم مستوى جيّد رغم أنه لم يشارك في الرباعية التي سجلت في اللقاء.

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محرز يقود مانشيستر سيتي لفوز برباعية أمام نورويتش سيتي

تمكّن الدولي الجزائري رياض محرز من قيادة مانشيستر سيتي لتحقيق فوز عريض على نورويش سيتي في الجولة 25 من البريمرليغ.

وشارك محرز أساسيا في المباراة التي جرت بملعب “كارو رود”. لكنه لم يفلح في تسجيل أي هدف من الأهداف الأربعة التي سجلها كل من فودن وستريليغ الذي سجّل ثلاثية كاملة.

كما قدم محرز ما عليه أداء جيّد رغم عدم تعزيز رصيده التهديفي مع السيتيزنس.

وقدّم محرز تهانيه بعد المباراة مباشرة إلى الهداف رحيم، أين تنقل له مباشرة بعد صافرة الحكم و تبادل معه أطراف الحديث.

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