“غوارديولا” يعترف :”محرز مُذهل ومُتحسر لقسوتي عليه”

تحصل الدولي الجزائري، “رياض محرز” على اعتراف يرفع المعنويات من طرف مُدربه “بيب غوارديولا”، خلال ندوة صُحفية عقدها، أمس الجمعة.

وقال “الفيلسوف” :”أنا أقسو كثيرا على رياض، وهذا أمر يؤسفني، لأنه لا يتحمل مسؤولية ما يحدث له في الآونة الأخيرة”.

وأضاف :”إنه لاعب خارق للعادة، ولكننا نمتلك 5 عناصر كاملة في الهجوم، يُقدمون مُستويات كبيرة، وهو ما يدفع رياض ثمنه”.

وأظهر التقني الإسباني إحتراما كبيرا لإبن “سارسال”، مؤكدا بأنه سينال فُرصته في الأسابيع القليلة القادمة في مُختلف المُنافسات المحلية والأوروبية.