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“غوارديولا” يعترف مُجددا: “من الصعب إيقاف محرز”

الرياضة
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“غوارديولا” يعترف مُجددا: “من الصعب إيقاف محرز”
بقلم أمير بهلول

أكد “الفيلسوف” الإسباني “بيب غوارديولا” أنه من الصعب إيقاف “رياض محرز” عندما يكون بالكرة وعندما يكون في أحسن أحواله.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لقد وفرنا له كل شيء حتى يصبح أمام مدافع واحد ونعلم جيدا إمكانيات محرز فمن الصعب إيقافه عندما يكون بالكرة”.

وأضاف: “في وقت سابق كنا نجد صعوبة في إيصال الكرة لمحرز في هذه الظروف، فالأمر ليس أننا نمنح الكرة لرياض وبعدها يقوم بمراوغة 4 لاعبين ويسجل”.

وأضاف: “لعبنا بطريقة بسيطة ودائما البساطة هي أصعب شيء في كرة القدم وعندما يكون محرز في مواجهة مدافع واحد فسيتجاوزه بسهولة”.


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