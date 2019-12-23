“غوارديولا” يعترف مُجددا: “من الصعب إيقاف محرز”

أكد “الفيلسوف” الإسباني “بيب غوارديولا” أنه من الصعب إيقاف “رياض محرز” عندما يكون بالكرة وعندما يكون في أحسن أحواله.

وقال “غوارديولا” في تصريحات صحفية: “لقد وفرنا له كل شيء حتى يصبح أمام مدافع واحد ونعلم جيدا إمكانيات محرز فمن الصعب إيقافه عندما يكون بالكرة”.

وأضاف: “في وقت سابق كنا نجد صعوبة في إيصال الكرة لمحرز في هذه الظروف، فالأمر ليس أننا نمنح الكرة لرياض وبعدها يقوم بمراوغة 4 لاعبين ويسجل”.

وأضاف: “لعبنا بطريقة بسيطة ودائما البساطة هي أصعب شيء في كرة القدم وعندما يكون محرز في مواجهة مدافع واحد فسيتجاوزه بسهولة”.