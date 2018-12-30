غوارديولا يعتمد على محرز أساسيا للإطاحة بسامثهامبتون  

وضع بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبه الجزائري رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه اليوم الأحد، نادي سامثهامبتون.

وفضل المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، الإعتماد على محرز، أساسيا في هذه المباراة، بعدما أشركه بديلا في المباراة الماضية التي خسرها السيتي، أمام ليستر سيتي.

وسيكون رياض محرز اليوم، أمام فرصة للتألق من جديد، ومحاولة رفع رصيده من الأهداف والتمريرات الحاسمة، في آخر مباراته له في سنة 2018.

ويسعى غوارديولا، لتوظيف كامل أوراقه للإطاحة بسامثهامبتون، قصد تعويض الخسارة الأخيرة له أمام ليستر سيتي، وتعزيز رصيده من النقاط في ترتيب البريميرليغ.

يذكر أن مانشستر سيتي، سيحل ضيفا، أمسية اليوم الأحد، على نادي سامثهامبتون، لحساب الجولة الـ20، من الدوري الإنجليزي الممتاز.