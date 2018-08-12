غوارديولا يعتمد على محرز أساسيا للإطاحة بأرسنال

وضع مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، اسم الدولي الجزائري رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية التي ستواجه نادي أرسنال، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نادي مانشستر سيتي، عبر موقعه الرسمي على “تويتر” التشكيلة الأساسية التي ستواجه أرسنال، لحساب الجولة الأولى من البريميرليغ.

وقرر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الإعتماد على لاعب الخضر، محرز، لتنشيط هجوم السيتي، رفقة زميليه سيرجيو اغويرو، وسترلينغ.

يذكر أن هذه ثاني مباراة رسمية، يشارك فيها رياض محرز، أساسيا، بألوان فريقه الجديد مانشستر سيتي، بعد مباراة تشيلسي، لحساب نهائي السوبر الإنجليزي.