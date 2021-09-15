غوارديولا يعتمد على محرز في مواجهة لايبزيغ

إعتمد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا على اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية المعنية بمواجهة لايبزيغ الألماني أمسية اليوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية:

إيدرسون، زيتشينكو – آكي – دياز – كانسيلو، رودري، برناردو – دي بروين،غريليتش – توريس – محرز

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