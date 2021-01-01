غوارديولا يعلن عن وجود 5 إصابات بفيروس كورونا في تشكيلة السيتي

أكد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن وجود 5 إصابات بفيروس كورونا وسط لاعبي مانشستر السيتي.

وعقد المدرب الملقب بالفيلسوف ندوة صحفية اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة يوم الأحد أمام فريق تشيلسي في إطار الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: “كان لدينا 4 مصابين ولاعبين، ومن ثم 3 لاعبين آخرين، لا أعلم إن كانت رابطة الدوري ستسمح بأن نعلن عن أسمائهم ولكن سنعلم ذلك فى الغد، كان لدينا عدد كافٍ من اللاعبين لمواجهة إيفرتون وأردنا ذلك ولكن يوم اللقاء وجدنا عددا آخر من الإصابات”.

وأضاف بيب، “لا يمكننا الإفصاح عن أسمائهم وذلك ما أجبرنا عليه الدوري، فى الغد سنرى كيف ستكون التشكيلة ولكن 3 لاعبين مهمين لن يتواجدوا مع الفريق”.