غوارديولا يعيد محرز لدكة البدلاء من جديد

سيغيب الدولي الجزائري رياض محرز، عن التشكيلة الأساسية لنادي مانشستر سيتي، خلال استضافته اليوم السبت، نادي أستون فيلا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تيتر”، التشكيلة الأساسية التي اختارها غوارديولا لهذه المباراة، والتي غاب عنها اسم رياض محرز.

وتأتي عودة قائد الخضر، لدكة بدلاء السيتي، بالرغم من تألقه في المباراة الأخيرة أمام أتلانتا، لحساب التشامبينزليغ، والتي فاز بها السيتي بخماسية.

وكان رياض محرز، قد ساهم في هذا الفوز، بمنحه تمريرة حاسمة، وتقديمه لآداء كبير طيلة أطوار هذه المباراة.