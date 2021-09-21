غوارديولا يعيد محرز للتشكيلة الأساسية أمام ويكومب

أعلن بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة ويكومب التي ستقام سهرة اليوم على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الدور الثالث في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويواجه فريق مانشستر سيتي نظيره ويكومب في واحدة من اللقاءات التي سيعتمد فيها المدير الفني بيب غوارديولا على العديد من العناصر الشابة بهدف منح الأساسيين فرصة إلتقاط الأنفاس قبل العودة مجدداً لخوض مباريات الدوري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي..

ستيفين، أيغان رايلي، مبيتي، بيرنز، ويلسون إيسبراند، ستيرلينغ، لافيا، دي بروين، فودين، محرز، توريس.

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