غوارديولا يفاجئ آيت نوري ورفاقه بقرار خاص قبل قمة ريال مدريد

يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخوض مواجهة حاسمة أمام ريال مدريد الإسباني، سهرة الثلاثاء، ضمن إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا. في مهمة تبدو صعبة للسيتي الذي خسر ذهابًا بثلاثية نظيفة.

وقرر المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، منح لاعبيه يوما كاملا من الراحة وإلغاء الحصة التدريبية التي تسبق المباراة. في خطوة مفاجئة تهدف إلى استعادة الجاهزية البدنية للفريق قبل هذا الموعد الأوروبي المهم.

وشمل القرار الدولي الجزائري ريان آيت نوري وبقية لاعبي الفريق، بعد التعادل الأخير أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث بدا الإرهاق واضحا على لاعبي مانشستر سيتي.

وكان آيت نوري قد شارك أساسيا في مواجهة ويست هام، قبل أن يترك مكانه لزميله جيريمي دوكو في الدقيقة الـ60، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية مشاركته أساسيا في مواجهة “الميرنغي” على الجهة اليسرى من الدفاع، بعدما بدأ مباراة الذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو احتياطيا.

ويأمل مانشستر سيتي تحقيق عودة قوية أمام العملاق الإسباني رغم صعوبة المهمة، خاصة وأن الفريق مطالب بتعويض خسارته الثقيلة في لقاء الذهاب من أجل مواصلة المشوار في دوري أبطال أوروبا.