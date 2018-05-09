غوارديولا يقود مفاوضات ضم محرز مرة أخرى!

كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية، أنّ الإسباني “بيب غوارديولا”، مدرب “مانشستر سيتي” يقود بنفسه مفاوضات فريقه مع ليستر لضم رياض محرز.

وأكدت ذات المصادر، أنه حتى وإن أكد محرز أنه سحب طلب انتقاله للسيتي، إلا أن الجزائري قد يكون لاعبا في صفوف الفريق السماوي الموسم المقبل.

اهتمام غوارديولا وحديثه المباشر معه قد يجعله يتراجع عن فكرة اللعب مع أرسنال.

كما أن إدارة السيتي أبدت استعدادها لتلبية شروط إدارة ليستر للتخلي عن محرز.

وحسب ماذكرت ذات المصادر، فإن مانشستر سيتي الأقرب لضم الجزائري في ظل التطورات الأخيرة.