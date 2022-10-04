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الرياضة

غوارديولا يكشف أسباب تهميش محرز

بقلم فيصل زيان بوزيان
غوارديولا يكشف أسباب تهميش محرز
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تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن مردود لاعب المنتخب الوطني هذا الموسم، رياض محرز.

نقل موقع “إكسترا سيتي”، اليوم الثلاثاء، تصريحات غوارديولا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة رابطة الأبطال ضد كوبنهاغن:”محرز يعرف مالذي يجب فعله”.

وأضاف غوارديولا:”أعرفه جيدا، نحتاجه أن يعود لمستواه المعهود،  وعندما يكون أفضل في شخصيته وقدراته وجودته وحبه لهذه اللعبة.

وختم غوارديولا:”خطوة بخطوة سيعود لأفضل حالاته… ”

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