غوارديولا يكشف أسباب تهميش محرز
بقلم فيصل زيان بوزيان
تحدث مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن مردود لاعب المنتخب الوطني هذا الموسم، رياض محرز.
نقل موقع “إكسترا سيتي”، اليوم الثلاثاء، تصريحات غوارديولا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة رابطة الأبطال ضد كوبنهاغن:”محرز يعرف مالذي يجب فعله”.
وأضاف غوارديولا:”أعرفه جيدا، نحتاجه أن يعود لمستواه المعهود، وعندما يكون أفضل في شخصيته وقدراته وجودته وحبه لهذه اللعبة.
وختم غوارديولا:”خطوة بخطوة سيعود لأفضل حالاته… ”
Pep Guardiola on Riyad @Mahrez22: “He knows it [what he has to do]. I know perfectly Riyad. We need him to come back to his best and when he’s the best – personality, ability, quality, his love for this game. Step by step he will come back…”
— City Xtra (@City_Xtra) October 4, 2022
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