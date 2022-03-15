غوارديولا يكشف أسباب شجاره المعتاد مع محرز !

أغدق مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا بالمديح عن الدولي الجزائري رياض محرز. رغم التعادل امام كريستال بالاص في البريمرليغ.

وقال غوارديولا في تصريح نقله “ماد فوت” الفرنسي اليوم “رياض يفعل كل شيء. يسجل. يصنع الاهداف ويقدّم التمريرات الحاسمة”.

وتطرّق الفيلسوف إلى موضوع التعامل معه بشكل خاص “أجرّب حظي في تقديم الدفع المعنوي لمحرز بشتى الطرق، في بعض الاحيان أصل إلى درجة الشجار مع. لكن هو يعلم أن نيتي صادقة”.

كما أضاف “احب طريقة تعامله معي وحتى مع المباريات التي يلعبها وسط ضغط الجماهير، هو يحب اللعب في المستوى العالي”

وختم “بصراحة، من الصعب أن تحصل على لاعبين في مستواه”.

طالع ايضا

بالفيديو.. “كونترول” محرز أمام كريستال بالاص يصنع الحدث