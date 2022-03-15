غوارديولا يكشف أسباب شجاره المعتاد مع محرز !
أغدق مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا بالمديح عن الدولي الجزائري رياض محرز. رغم التعادل امام كريستال بالاص في البريمرليغ.
وقال غوارديولا في تصريح نقله “ماد فوت” الفرنسي اليوم “رياض يفعل كل شيء. يسجل. يصنع الاهداف ويقدّم التمريرات الحاسمة”.
وتطرّق الفيلسوف إلى موضوع التعامل معه بشكل خاص “أجرّب حظي في تقديم الدفع المعنوي لمحرز بشتى الطرق، في بعض الاحيان أصل إلى درجة الشجار مع. لكن هو يعلم أن نيتي صادقة”.
كما أضاف “احب طريقة تعامله معي وحتى مع المباريات التي يلعبها وسط ضغط الجماهير، هو يحب اللعب في المستوى العالي”
وختم “بصراحة، من الصعب أن تحصل على لاعبين في مستواه”.
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بالفيديو.. “كونترول” محرز أمام كريستال بالاص يصنع الحدث
صنع الدولي الجزائري رياض محرز الحدث في مباراة مانشيستر سيتي أمام كريستال بالاص في الجولة 29 من البريمرليغ رغم التعادل المخيّب.
وذلك خلال ترويضه الكرة أو “الكونترول” في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.بعد تمريرة من زميله في مانشيستر سيتي. وهي اللقطة التي تناقلها الإعلام البريطاني بشكل كبير.
وأصبح رياض معتادا على ترويض الكرة بشكل استثنائي في مباريات فريقه. كما أصبحت علامة مسجّل باسمه.
يذكر، أن مباراة كريستال بالاص ضيّع فيها قائد الخضر وزملائه نقطتين ثمينتين. الأمر الذي سيعيد حسابات “السيتيزنس” في الصراع على اللقب.
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