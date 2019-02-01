“غوارديولا”  يكشف “الوصفة” التي تُعيد “محرز” !

كشف مُدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، عن بعض النقاط التي يجب على فريقه العمل على تحسينها في المُباريات المقبلة.

وقال “الكتالوني” خلال الندوة الصَحفية التي تسبق مُواجهة “آرسنال”، أن على عناصره تحسين الجانب الهجومي وإعادة الفعالية للخط الأمامي.

وهي النقاط التي يجب على الدولي الجزائري رياض محرز، إستغلالها إذا ما أراد العودة للتشكيلة الأساسية لـ”السيتزنس” في البطولة.

وسيكون على “محرز” إبراز قدرته على صنع الفارق مثلما كان سابقاً، كون “غوارديولا” يريد لاعباً أكثر فاعلية في المباريات المقبلة.